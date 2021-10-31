المفوضية تعلن إتمام عد وفرز محطات 6 محافظات جديدة

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الأحد، إتمام عد وفرز محطات تابعة الى 6 محافظات.

وقالت المفوضية، في بيان إن “العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في محافظات أربيل وكركوك وكربلاء والمثنى والقادسية والأنبار، تم بحضور ممثلي المرشحين الطاعنين والمراقبين الدوليين والإعلاميين المخولين”.

وأضافت، أن “نتيجة عملية العد والفرز اليدوي لمحطات هذه المحافظات سيرفع إلى مجلس المفوضين؛ لاتخاذ التوصية المناسبة بشأنها في ضوء الإجراءات المتبعة”.

ولفتت الى أن “الاثنين والثلاثاء المقبلين سيشهدان عملية عد وفرز محطات محافظة ذي قار”.