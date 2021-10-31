الكشف عن “ضغوط” تمارس على المحكمة الاتحادية لـ”عرقلة” الفرز اليدوي

اكدت عضو مجلس النواب المنحل ميثاق الحامدي, الاحد, وجود ضغوطات داخلية وخارجية لمنع المحكمة الاتحادية من اصدار قرار بإعادة العد والفرز اليدوي خشية كشف الكثير من أوراق التزوير, مطالبة المحكمة بعدم الرضوخ لتلك الضغوط .

وقالت الحامدي في تصريح صحفي إن “المحكمة الاتحادية تتعرض لضغوط داخلية بعدم اتخاذ قرار بإعادة العد والفرز اليدوي”, مبينة ان “إعادة العد والفرز اليدوي سيكشف الكثير من الأوراق المزورة وستغيير نتائج الانتخابات بشكل كبير”.

وأضافت الحامدي، ان “عملية العد والفرز التي تجريها مفوضية الانتخابات سوف لن تفضي الى تغيير في النتائج وستكون مطابقة 100% وبالتالي سنواجه مشاكل كبيرة”.