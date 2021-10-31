للأسبوع الثاني.. تواصل الاحتجاجات المنددة بنتائج الانتخابات في ذي قار

يواصل عشرات المحتجين في محافظة ذي قار، اليوم الاحد، اعتصامهم امام مكتب مفوضية الانتخابات، مطالبين بإعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحطات الانتخابية في المحافظة.

وقال عدد منهم انهم “مستمرون بالاعتصام السلمي لليوم الثاني عشر على التوالي امام مكتب مفوضية الانتخابات وسط مدينة الناصرية لحين تلبية مطالبهم بإعادة أصواتهم المسروقة”.

وأضافوا انهم” يطالبون السلطة القضائية العليا بالتدخل لمحاسبة المتلاعبين بنتائج الانتخابات التشريعية”، مشيرين الى ان “بعثة الأمم المتحدة في العراق تتحمل كافة الأخطاء المقصودة التي شهدتها مراكز الاقتراع للتصويت العام في الانتخابات البرلمانية 2021”.

وتتواصل للأسبوع الثاني على التوالي الاعتصامات امام المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد الرافضة لنتائج الانتخابات والمطالبة بإلغاء العد والفرز الإلكتروني واستبداله بالعد اليدوي