حزب البارزاني: من الصعب تمرير رئيس وزراء صدري قح وصالح لن يعود رئيساً

توقع عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني بشير الحداد، الاحد، اتفاق الحزبين الكرديين الديمقراطي والاتحاد الوطني على مرشح بديل لرئيس الجمهورية برهم صالح، فيما استبعد تمرير رئيس وزراء صدري قح.

وقال الحداد في تصريح متلفز انه” استنادا على مبدأ المجرب لا يجرب سيتم اعادة تكليف شخصيات جديدة للمناصب الرئاسية والوزارية في اغلب الاحيان”.

واضاف الحداد وهو نائب رئيس البرلمان السابق، ان “الحزبين الكرديين سيتفقان على تسمية مرشح بديل لتولي رئاسة الجمهورية بدلا من برهم صالح بنسبة 80% ولا اعتقد اعادة انتخابه مجددا”.

وأوضح، ان “سيناريوهات تشكيل الحكومة ستكون على النحو التالي اولها ان يتم اختيار رئيس وزراء صدري قح وهو امر مستبعد الى حدا ما والثاني اختيار رئيس وزراء صدري يكون بالتوافق مع الاطار التنسيقي او تكليف شخصية خارج الاطار والكتلة الصدرية في حينها من الممكن اعادة طرح الكاظمي كشخصية مستقلة عن الطرفين”.