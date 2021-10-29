مفوضية الانتخابات تعلن إتمام عد وفرز محطات ميسان وديالى ورصافة بغداد

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الجمعة، عن إتمام عد وفرز محطات محافظتي ميسان وديالى وجانب الرصافة من بغداد.

وقالت المفوضية في بيان إنها "أتمت العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في محافظتي ميسان وديالى وجانب الرصافة من بغداد، بحضور ممثلي المرشحين الطاعنين والمراقبين الدوليين والإعلاميين المخولين".

وأشارت إلى أنها "سترفع نتيجة عملية العد والفرز اليدوي لمحافظتي ميسان وديالى والرصافة إلى مجلس المفوضين؛ لاتخاذ التوصية المناسبة بشأنها في ضوء الإجراءات المتبعة".

وبينت، أن "يوم غد السبت سيشهد عملية عد وفرز محطات جانب الكرخ من بغداد".