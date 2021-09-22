ذي قار تعطل الدوام الرسمي 3 أيام

أعلنت محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، عن تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة لمدة 3 أيام؛ وذلك بذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

وقال محافظ ذي قار أحمد الخفاجي في بيان ، إنه "بناء على مناشدات المواطنين الكرام، تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاحد لتكون عطلة زيارة الاربعين من يوم ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ من شهر أيلول الجاري".

واستثنى القرار، بحسب البيان، "الاجهزة الامنية والمصارف الحكومية والدوائر الصحية واقسام الطوارئ واقسام الصيانة والتشغيل في الدوائر الحكومية الخدمية كافة".