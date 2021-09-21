القضاء يتخذ اجراءً بحق ضابط التحقيق مع المتهم في بابل

اعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الثلاثاء، عن اتخاذ الاجراءات القانونية بحق ضابط التحقيق الذي حقق مع متهم بقتل زوجته وثبت انها على قيد الحياة.

وقال المجلس في بيان ان "محكمة تحقيق الحلة اتخذت الاجراءات القانونية بحق ضابط التحقيق الذي اجرى التحقيق مع المتهم المفرج عنه علي كاظم عبد حميدان ، المتهم بقتل زوجته التي ثبت بأنها على قيد الحياة".

واضاف ان "الاجراءات اتخذت بناءً على طلب الادعاء العام"، مشيرا الى ان " التحقيق جارٍي بخصوص جريمة تضليل القضاء وممارسة وسائل غير مشروعة قانونا في التحقيق"