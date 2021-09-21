تحالف عزم يتهم الحلبوسي باسناد المناصب الى مقربين منه في المناطق المحررة

اتهم تحالف عزم بقيادة خميس الخنجر، الثلاثاء، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بالاستحواذ على المناصب في المناطق المحررة وايكالها الى مقربين منه.

وقال القيادي في التحالف محمد نوري في تصريح ل /المعلومة/ إن “رئيس مجلس النواب يسعى خلال المرحلة المقبلة الى تقاسم المناصب العليا مع بعض الشركاء”.

وأضاف أن “الكثير من المناصب العليا أسندت الى شخصيات مقربة من رئيس البرلمان خصوصا في المناطق المحررة”، لافتا إلى أن “احتكار السلطة من قبل أطراف معينة امر نرفضه”.

وكان تحالف الخنجر قد اتهم في وقت سابق ، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بمحاولة احتكار المكون السني لأغراض انتخابية.