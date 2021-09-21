اللواء 12 في الحشد الشعبي يعيد انتشاره في الطارمية

أعلن الحشد الشعبي، الثلاثاء، أعادة انتشار أحد ألويته في الطارمية شمالي بغداد.

وقال اعلام الحشد، في بيان إن “قوات من اللواء 12 في الحشد الشعبي قامت بعمليات البحث والتفتيش عن مضافات و عناصر داعش الارهابي في مناطق قضاء الطارمية شمالي بغداد”.

وأضاف، أنه “تمت إعادة الانتشار للقطعات العسكرية والأفواج بعد العمليات الامنية التي جففت منابع الإرهاب في القضاء، إذ باشرت قوات من اللواء بتمشيط المناطق المفتوحة والبعيدة عن مراكز القرى والمدن ضمن القضاء لغرض تأمينها من وجود عناصر داعش الإرهابي.”

وأشار الى أنه “تم ردم المبازل الجافة التي يستخدمها عناصر داعش في الاختباء ومهاجمة القوات الأمنية أو والمدنيين”.

وأطلق الحشد الشعبي والجيش، 14 آب 2021، عملية أمنية واسعة لملاحقة فلول داعش وتأمين منطقة الطارمية شمالي بغداد.