محافظة بابل تحقق في ملابسات قضية هزت الرأي العام

أعلن محافظ بابل، حسن منديل، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة للتحقيق في قضية الرجل المتهم بقتل زوجته.

وقال منديل في بيان إنه "بعد اطلاعنا على موضوع الرجل المتهم بقتل زوجته، وظهورها على قيد الحياة بعد فترة، ومن أجل إيضاح الحقائق لاهالي بابل، وكشف الملابسات التي رافقت الموضوع، قررنا ووفق الصلاحيات الممنوحة لنا تشكيل مجلس تحقيقي يضم مستشار المحافظ الأمني وممثل عن قيادة شرطة بابل، وممثل عن قانونية المحافظة".

وأضاف، أن "النتائج ستعلن فور انتهاء التحقيقات". وأثارت تلك القضية ردود فعل مختلفة لدى الشارع العراقي.