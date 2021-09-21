القبض على عصابة تتاجر بالمواد المخدرة في ميسان معظمها من النساء

اعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على عصابة تتجارة بالمواد المخدرة وبالجرم المشهود، جنوب المحافظة.

وقالت المديرية في بيان أنه "بناءً على معلوماتٍ استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية، تمكنت مفارز شرطة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من إلقاء القبض على عصابة لتجارة المخدرات مؤلفة من (خمسة) أشخاص يسكنون محافظة المثنى ومن ضمنهم ثلاث نساء، خلال نصب كمين محكم على طريق "عبدالله بن علي" وذلك بعد استحصال الموافقات القضائية"

وأضاف انه "تم ضبطهم بالجرم المشهود وبحوزتهم (2 كغم) من مادة الكريستال المخدرة، وأدوات تستخدم للتعاطي"، مشيرا الى انه "تم تدوين اقوالهم اصولياً واحالتهم الى القضاء المختص لينالوا عقابهم اللازم وفق القانون".