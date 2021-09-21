احباط محاولة تسلل “داعشي” شرقي الفلوجة

أفاد مصدر امني في قيادة عمليات محافظة الانبار ، الثلاثاء، باحباط محاولة تسلل لعنصر بارز بتنظيم “داعش” الاجرامي اثناء محاولته اجتياز سيطرة امنية شرقي مدينة الفلوجة .

وقال المصدر ان ” القوات الامنية نصبت كمين لعنصر بارز من عناصر عصابات داعش الاجرامية كان يروم اجتياز سيطرة الصقور الامنية للدخول الى مناطق قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة ، وتمكنت من اعتقاله دون وقوع أي مقاومة تذكر “.

واضاف المصدر، ان” القوات الامنية تمكنت من اعتقال المستهدف لوجود اسمه ضمن قوائم المطلوبين للقوات الأمنية”، مبينا ان” المعتقل يعد من ابرز المطلوبين للقوات الامنية بتهم تتعلق بالإرهاب ومهاجمة القطعات العسكرية اثناء عمليات التحرير “.