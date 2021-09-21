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انقسام يضرب الاتحاد الكردستاني بشأن ولاية برهم صالح الثانية


كشف مصدر سياسي، الثلاثاء، عن رفض القيادات القديمة في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ترشيح رئيس الجمهورية برهم صالح لولاية جديدة.

وقال المصدر  إن “القادة القدامى ووقيادات بارزة في المكتب السياسي والمجلس القيادي يرشحون مسؤول الهيئة العاملة في الحزب ملا بختيار لتولي منصب رئاسة الجمهورية”.

وأضاف أن “هؤلاء القادة يعتبرون صالح فشل في منصبه، ومن يصر عليه فقط الرئيس المشترك للحزب بافل طالباني وشقيقه نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني”.

وتستعد القوى السياسية للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة التي ستجري في العاشر من الشهر المقبل، على أمل تشكيل حكومة جديدة قادرة على إنهاء الأزمات المختلفة التي يمر بها البلد.

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انقسام يضرب الاتحاد الكردستاني بشأن ولاية برهم صالح الثانية
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