الأخبار

مقتل تاجر مخدرات اثناء مداهمة وكره شرقي بغداد


افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بأن قوة امنية داهمت وكرا لتاجر مخدرات واشتبكت معه في منطقة الرشاد شرقي بغداد.

وقال المصدر ان "قوة امنية داهمت وكرا لتاجر مخدرات في منطقة الرشاد شرقي العاصمة بغداد، ليقوم الاخير بالرد على القوة باطلاقات نارية"،

مشيرا الى ان "القوة اشتبكت معه واردته قتيلا، وضبطت كمية من مادة المخدرات كانت داخل وكره". واضاف المصدر ان "الاشتباك اسفر ايضا عن استشهاد احد افراد القوة الامنية وهو منتسب في الجيش".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الكشف عن تفاصيل تواجد دبلوماسية صهيونية في العراق عملت على اسقاط حكومة عادل عبد المهدي وعلاقتها ببلاسخارت
بالفيديو الحكم بالاعدام على قاتل صاحب اسواق غربي بغداد
مقتل تاجر مخدرات اثناء مداهمة وكره شرقي بغداد
القبض على متهمين بتجارة المخدرات في ميسان
الاتحاد الوطني يلوح مجددا بانفصال السليمانية وحلبجة ويحدد موعدا لطرحه
محافظة النجف الاشرف تعطل الدوام الرسمي لمدة 5 ايام
جنايات ميسان تصدر حكما بالسجن 15 سنة لمدان بجريمة "الدكة العشائرية"
الخالدي: الحرب على الفساد ذات بعد اعلامي حتى الان
ضبط 120 عبوة ناسفة وصاعق تفجير بعملية امنية في الانبار
عمليات تفتيش في جرف النصر لتأمين طريق الزائرين
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
مازن عبد الغني محمد مهدي : الهم صلي على محمد نينا عليه افضل الصلاة والسلام وعلى ال بيته الاطهار عليهم اقضل الصللاة ةالسلام ...
الموضوع :
بين يدي الرحيل المفجع للمرجع الكبير السيد الحكيم قدس سره.
رسول حسن نجم : هذه من الحقائق التي يراد طمسها او تشويهها جهلا او بقصد... احسنت التوضيح. ...
الموضوع :
لا تبالغوا ..!
مواطنة : كل الوجع الذي عشناه في تلك الحقبة يقابل وجع لايقل عنه اذا اصبحنا نقدم الادلة ونركن في ...
الموضوع :
للتذكرة .... بالفيديو هذا ما فعله حزب البعث الصدامي الكافر بالمعتقلين المجاهدين في زنزاناتهم
رسول حسن نجم : التسويق قوي جدا للفتح يبدو ان الميزانيه لدى الفتح من الاموال المتراكمه تستطيع النهوض بالاقتصاد العراقي اعلاميا ...
الموضوع :
مَنْ سَأنتَخب؟!
رسول حسن نجم : التسويق والترويج لقائمه انتجت الكاظمي ماذا ترى ستنتج لنا في ظل وجود الاحزاب والمحاصصه وهي جزء منهم. ...
الموضوع :
اراه سيراً مثمراً !!
رسول حسن نجم : اذا كانت الفكره ابراز الدول المشاركه في زيارة الاربعين المليونيه لاظهار عالمية الامام الحسين ع واغاضة قوى ...
الموضوع :
فوائد عالمية الحسين..!
رسول حسن نجم : اولا... عندما يحب المرء شخصيه ما فمعناه الطاعه لها والانقياد فاذا لم يطع معناه لاتوجد محبه اصلا..... ...
الموضوع :
انتخبوا القدوة والاصلح
رسول حسن نجم : الاحزاب الحاكمه باقيه نفسها منذ ٢٠٠٣ والى الان وسواء قاطعنا الانتخابات ام لم نقاطع فالنظام نفسه والمتحكمين ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : ما هو بديلك حينما تقاطع الانتخابات اذا كان الفاسد هو المستفيد من مقاطعتك والعراق هو المتضرر؟
ابو علي : عجيب هذا التآمر والاستهتار الامريكي ليس بأمن العراق فحسب وانما وجوده لوضع العراقيل امام راحة الشعب ورفاهيته ...
الموضوع :
الخدران: القوات الاميركية تتلاعب بالمشهد الامني واستقرار البلاد مرهون بخروجها
جاسم الأسدي : احسنتم وفي نفس الوقت يجب أن نركز على التعليم لان مع الاسف هناك تهديم للمدارس بدل من ...
الموضوع :
الشباب  في  وجه العاصفة...
فيسبوك