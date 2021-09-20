الاتحاد الوطني يلوح مجددا بانفصال السليمانية وحلبجة ويحدد موعدا لطرحه

اكد الاتحاد الوطني الكردستاني، الاثنين، عزمه على الاستمرار بمشروع قانون اللامركزية لمحافظتي السليمانية وحلبجة، مبينا ان طرح القانون سيكون بقوة بعد الانتخابات.

وقال عضو الاتحاد غياث السورجي في تصريح صحفي ان “الاتحاد الوطني الكردستاني لن يتراجع عن مشروع قانون اللامركزية الذي ارسله في وقت ساق الى مجلس برلمان كردستان”.

وأضاف السورجي، ان “المشروع سيعاد طرحه بعد الانتخابات وهو حق لاهالي محافظتي حلبجة والسليمانية واي محافظة اخرى من اجل اقامة مشاريع خاصة بها والتحكم في ادارتها”.

واشار الى ان ” القانون لا يعني الانفصال عن اربيل بل يعني تمتع السليمانية وحلبجة ادارة لديها المرونة الادارية في المشاريع والاموال ضمن حقوقها الدستورية”