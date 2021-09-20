الخالدي: الحرب على الفساد ذات بعد اعلامي حتى الان

اكد رئيس كتلة بيارق الخير النيابية النائب محمد الخالدي، الاثنين، بان الحرب على الفساد ذات بعد اعلامي حتى الان.

وقال الخالدي في حديث صحفي ،ان” الفساد المتغلغل في مؤسسات الدولة العراقية اكبر من اي وقت وهو يشكل تهديد اكبر من الارهاب لانهما يكمل احدهما الاخر ولايمكن ان تستقر الدولة وجزء كبير من ثرواتها تنهب كل يوم بطرق واشكال مختلفة”.

واضاف الخالدي،ان” الحرب على الفساد ذات بعد اعلامي حتى الان ولم نرى انجازات كبيرة تحققت خاصة وان كل التقارير تتحدث عن ارقام مرعبة لحجم الاموال المنهوبة والفساد الذي تسبب في ايقاف الاف المشاريع الاستراتيجية في البلاد”.

واشار الى ان” اهم نقطة في مكافحة الفساد هو استعادة الاموال المنهوبة وهذا ما لم يتحقق وان كان هناك حديث عن استعاد بعض الاموال لكنها لاتشكل اي نسبة للحجم الحقيقي للاموال المنهوبة على مدار 18 سنة وقبلها”.

ويعاني العراق من فساد هائل في مؤسساتها الحكومية ورغم حملات مكافحة الفساد الا انها دائم تنتهي بدون نتائج ملموسة”.