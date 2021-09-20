ضبط 120 عبوة ناسفة وصاعق تفجير بعملية امنية في الانبار

افاد مصدر امني في قيادة عمليات الجزيرة بمحافظة الانبار ، الاثنين، بالاستيلاء على 120 عبوة ناسفة وصاعق تفجير بعملية امنية استباقية استهدفت مناطق صحراء الانبار الغربية .

وقال المصدر في تصريح صحفي ان ” القوات الامنية شرعت بحملة امنية استباقية استهدفت مناطق صحراء قضاء حديثة غربي الانبار ، تمكنت من خلالها الاستيلاء على 60 عبوة ناسفة على شكل غالون مفخخ سعة 20 لتر يحوي على مادة السي فور شديدة الانفجار”.

واضاف ان “القوات الامنية واثناء عمليات التفتيش استولت ايضا على 60 صاعق تفجير و 11 لغم مضاد للدروع”، مبينا ان “فرقة معالجة المتفجرات ابطلت مفعول المواد المتفجرة المضبوطة دون وقوع أي اصابات في صفوف القوات المداهمة”.