مع قرب الانتخابات.. عمليات سومر تكشف عن خطتها الأمنية في ثلاث محافظات

كشف قائد عمليات سومر الفريق الركن سعد علي عاتي الحربية، اليوم الاثنين، عن الخطة الأمنية الخاصة بحماية الانتخابات النيابية في العاشر من الشهر المقبل والتي ستشمل ثلاث محافظات جنوبية ضمن قاطع المسؤولية.

وقال حربية في تصريح ل /المعلومة/، ان”جميع القوات الأمنية من الجيش والشرطة والوكالات الاستخبارية ستعمل على تأمين المراكز الانتخابية ومخازن صناديق الاقتراع وكذلك المواطنين وجميع الطرق المؤدية إلى مراكز الاقتراع في كل من محافظات ذي قار وميسان والمثنى”.

واضاف ان “اللجنة الأمنية العليا للانتخابات منحت محافظة ذي قار خصوصية بنشر القوات والأطواق الأمنية لتأمين حماية صناديق الاقتراع وآليات نقلها وخزنها وحماية أمن الناخبين والطرق الرئيسية من خلال العديد من الإجراءات”.

وأشار حربية إلى أن “هناك تعاونا ما بين المحافظات الجنوبية البصرة وميسان والمثنى وواسط بالنسبة للداخلين والخارجين من السيطرات الخارجية”، مبينا ان” هناك قوات إضافية سيتم تعزيز المحافظة بها من أجل ضمان نجاح هذه الإجراءات وإكمال العملية الانتخابية بانسيابية”