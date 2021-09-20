الفتح: هل بإمكان الكاظمي تحريك فوج من البيشمركة الى البصرة للمشاركة بفرض الامن؟

شكك تحالف الفتح، الاثنين، بامكانية الحكومة المركزية فرض سيطرتها على الاقليم ، مؤكظا ان القائد العام للقوات المسلحة لا يستطيع أمر اي عناصر في البيشمركة.

وقال عضو التحالف، مختار الموسوي، في تصريح صحفي “نتحدى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ان يحرك لواء واحد من البيشمركة الى أي محافظة وتحديدا البصرة للحاجة الماسة لوجود قوات اسناد هناك”.

ولفت الى انه” ليس بمقدور الكاظمي ولا الحكومة بأكملها فرض اي قانون اتحادي في الإقليم وليس لها الحق بإعادة المنهزمين من كركوك والموصل اليها مرة أخرى”.

وأشار الى انه” لن نسمح بإعادة تلك القوات المنهزمة الى الموصل وكركوك بعد كل التضحيات التي قدمها أبنائها ومحافظات الوسط والجنوب لتطهيرها من عصابات داعش”.

ويدور الحديث عن وجود اتفاق بين الإقليم والحكومة على إعادة قوات البيشمركة الى محافظة نينوى لأسباب مجهولة لم يتم الإعلان عنها او عن موعد انعقاد المؤتمر الخاص بذلك الاتفاق.