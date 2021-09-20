رفض تركماني لتصريحات قوباد طالباني بشأن كركوك

أبدى المتحدث باسم الجبهة التركمانية في كركوك محمد سمعان، الاثنين، رفضه لتصريحات نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني والتي قال فيها إن كركوك مدينة كردستانية.

وقال سمعان ل /المعلومة/ إنه “من المؤسف أن يعاد الخطاب الطائفي والعنصري مرة أخرى، من آجل الدعاية الانتخابية، في حين يجب أن تكون قد انطوت تلك الصفحة”.

وأضاف أن “كركوك كما قلناها سابقا عراقية وستبقى كذلك، وهي ليست ملكا لجهة، وليس من مصلحة السلم المجتمعي تأجيج الخطب وتبنى التصريحات المتشنجة لأهداف وغايات سياسية وانتخابية”.

وكان نائب رئيس الحكومة ورئيس تحالف كردستان قوباد طالباني قد صرح بأن كركوك ستبقى كردستانية، حتى لو لم يبق فيها كرديا واحدا