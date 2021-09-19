وزير الخارجية يصل الى نيويورك للمشاركة في اعمال الجمعية العامة

اعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاحد، عن وصول وزير الخارجية فؤاد حسين الى نيويورك للمُشارَكة في أعمال الجمعيَّة العامّة للأمم المُتحِدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان ان "وزير الخارجيَّة يَصِل إلى نيويورك للمُشارَكة في أعمال الجمعيَّة العامّة للأمم المُتحِدة في دورتها الـ76 وتمثيل العراق في عدد من الاجتماعات التي ستـُعقـَد على هامش الإجتماعات المقررة ".

واضاف انه "من المُتوقـَّع أن يلتقي الوزير بعددٍ من وزراء الخارجيَّة، ومسؤولي عدد من بلدان العالم؛ لبحث العلاقات الثنائيّة، وتعزيزها، وحشد الجُهُود لاستمرار وقوفهم إلى جانب العراق، والمساهمة في إعادة إعمار البُنى التحتـيَّة للمُدُن العراقـيَّة، والتأكيد على سياسة العراق الخارجيَّة ودوره الفاعل في تعزيز الأمن والإستقرار وتحقيق شراكاتٍ إقتصاديّة فاعلة، في إطار إستعداداتٍ حكوميّة لقربِ الانتخابات المُقررة في العاشر من تشرين الأول القادم".