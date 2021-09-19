وزير الدفاع: الحشد الشعبي أحد الأركان الثلاثة في تأمين زيارة الاربعين

شدد وزير الدفاع جمعة عناد، الاحد، على أهمية دور الحشد الشعبي في خطة زيارة الأربعين، مبين أن ثلاث جهات تقوم بتأمين الزيارة.

وقال عناد في حديث لعدد من وسائل الاعلام “اننا اطلعنا اليوم في كربلاء على الخطط الامنية الخاصة بزيارة الاربعين وآليات تنفيذها، حيث انها مبنية على ثلاث جهات هي وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي”.

وأضاف أن “قطعاتنا الامنية أصبح لديها خبرة في التعامل مع الزيارات المليونية اذ انها منذ ١٨ سنة تقوم بتأمين زيارة الاربعين”.

واشار الى ان “هناك بعض الأنهر تقوم الهندسة العسكرية في وزارة الدفاع بنصب جسور عليها لتسهيل عملية مرور الزائرين”، مبينا أن “تنسيقا كبيرا بين قيادتي عمليات كربلاء والانبار في هذه الزيارة لوجود أكثر من محور تهديد من الصحراء.