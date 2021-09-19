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بينهم عراقيون.. القوات الأمريكية تنقل عشرات الدواعش إلى قاعدة بجنوب الحسكة


أفادت وكالة “سانا” السورية، الأحد، بأن القوات الأمريكية نقلت العشرات من عناصر داعش الارهابي المحتجزين في سجون قوات سوريا الديمقراطية “قسد” بمنطقة القامشلي، إلى مقر القاعدة الأمريكية في الشدادي بجنوب محافظة الحسكة.

وقالت مصادر خاصة للوكالة إن “حوامتين أمريكيتين مخصصتين لنقل الجنود هبطتا في قاعدة الاحتلال الأمريكي في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، وكان على متنهما نحو 60 إرهابيا من تنظيم داعش تم جلبهم من سجن ما يسمى “نافكر” بمدينة القامشلي، بعد تطعيمهم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا”.

وأضافت المصادر أن “أغلب الإرهابيين الذين تم نقلهم يحملون الجنسية العراقية وجنسيات سعودية وتونسية، من بينهم متزعم ما يسمى “الشرطة” في دير الزور، ومتزعم “قطاع التعليم”، و”مسؤول السجون” في التنظيم.” 

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