تفاصيل زيارة وزير الدفاع الى كربلاء

زار وزير الدفاع جمعة عناد سعدون ، اليوم الاحد، محافظة كربلاء المقدسة واطلع على الخطط الأمنية الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

وقالت الوزارة في بيان لها ان " وزير الدفاع زار محافظة كربلاء المقدسة، حيث كان في استقباله قائد عمليات كربلاء وقائد الشرطة وقادة الحشد الشعبي في المحافظة، وعقد الوزير فور وصوله اجتماعاً أمنياً في قيادة العمليات، استمع فيه الى شرح مفصل عن الخطة الأمنية الخاصة بإنجاح الزيارة الأربعينية للإمام الحسين (عليه السلام)"،

مؤكدا خلال الاجتماع على "متابعة الحدود الإدارية الفاصلة والمناطق الصحراوية ومسكها جيداً وانتشار القطعات ضمن قاطع المسؤولية بصورة تؤمن الحماية اللازمة لجميع الزائرين وطرق مسيرهم الى محافظة كربلاء وتكثيف الجهد الاستخباري".

واضافت ان "وزير الدفاع توجه بعدها الى مبنى محافظة كربلاء المقدسة، وكان في استقباله المحافظ نصيف جاسم الخطابي، وعقد اجتماعاً معه وبحضور الوفد المرافق لسيادته، لمناقشة الإجراءات المتبعة لتأمين الزيارة الأربعينية".

وبينت الوزارة ان "الوزير اختتم جولته بأداء مراسيم الزيارة للإمام الحسين وأخيه الإمام العباس (عليهما السلام)".

واشارت الوزارة الى انه "رافق الوزير خلال زيارته معاون رئيس أركان الجيش للعمليات وقائد القوات البرية ومدير الاستخبارات العسكرية ومدير مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع وكبار الضباط بالوزارة".