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مطالبات بالكشف عن المبالغ التي حصلت عليها الحكومة بارتفاع النفط


طالب النائب السابق وائل عبد اللطيف , الاحد , حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالكشف عن قيمة المبالغ التي حصلت عليها جراء ارتفاع اسعار النفط قياسا بما تم احتسابه في موازنة العام الحالي , متسائلا لماذا لم تقم الحكومة باعداد موازنة تكميلية جراء وجود وفرة مالية .

وقال عبد اللطيف في تصريح لـ / المعلومة / و ان ” موازنة العام الجاري بنيت على أساس احتساب سعر البرميل بـ 45 دولارا في حين ان الأسعار العالمية كانت اكثر من ذلك حتى وصلت الى فوق السبعين دولار وهذا يعني بان الحكومة خلال اكثر من عام حصلت على مبالغ مالية كبيرة من العملة الصعبة ” ,

مطالبا حكومة الكاظمي بـ”الكشف عن قيمة المبالغ التي حصلت عليها جراء ارتفاع اسعار النفط قياسا بما تم احتسابة في موازنة العام الحالي” .

وأضاف عبد اللطيف، ان “الحكومة اكدت على انها حصلت على وفرة مالية جراء ارتفاع الأسعار الا انها لم تكشف بشفافية عن تلك المبالغ وهذا امر يستدعي منا القلق والشكوك ” , متسائلا ” لماذا لم تقوم الحكومة الى اعداد موازنة تكميلية جراء وجود وفرة مالية” .

يذكر ان مطالبات مشابهة اطلقها عدد من النواب والمسؤولين الى الحكومة الكشف عن قيمة المبالغ المستحصلة جراء ارتفاع أسعار النفط , علما ان ارتفاع أسعار النفط مازالت مستمرة منذ اكثر من عام .

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