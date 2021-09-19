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القبض على تاجر مخدرات وضبط مواد مخدرة في ام قصر


اعلنت مديرية شرطة البصرة، اليوم الاحد، عن القاء القبض على متهم بترويج المخدرات وتضبط مواد مخدرة في ام قصر.

وقالت المديرية في بيان انه "عد ورود معلومات تفيد بوجود متهم من مروجي المخدرات في ام قصر، تم تشكيل فريق مشترك من مركز شرطة ام قصر وقسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في البصرة بعد اخذ الموافقات القضائية، حيث تم نصب كمين محكم اثمر عن القبض على المتهم، وضبطت بحوزته مادة الكرستال المخدرة وادوات لتعاطي المخدرات".

واضافت انه "وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه واحالته الى القضاء".

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