وزير الدفاع يصل كربلاء للاطلاع على خطة الزيارة الأربعينية

وصل وزير الدفاع جمعة عناد، اليوم الأحد، الى كربلاء للاطلاع على الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الأربعينية.

وقال مصدر أمني إن "وزير الدفاع جمعة عناد وصل اليوم قيادة عمليات كربلاء للاطلاع على الخطة الامنية الخاصة بالزيارة الاربعينية".