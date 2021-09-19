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القبض على متهمة بتزوير صك بقيمة ٦٠ ألف دولار في بغداد


اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الاحد، القبض على متهمة بتزوير صك بقيمة ٦٠ ألف دولار، ومتهم آخر بسرقة ٢٠ ألف دولار مع مخشلات ذهبية من داخل دار في العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان ان "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد / مكتب إجرام الخضراء، تمكنت من القاء القبض على متهمة لقيامها بتزوير صك بقيمة (٦٠) الف دولار أمريكي"، مشيرة الى "اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقها وتوقيفها وفق أحكام المادة ٢٩٥ من قانون العقوبات وتقديمها إلى القضاء لتنال جزائها العادل".

واضافت ان "مفارز مكتب مكافحة اجرام الكرامة القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره (٢٠) الف دولار أمريكي مع مخشلات ذهبية من إحدى الدور السكنية شرق العاصمة بغداد" ، لافتة الى تدوين أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٤٤٤ من قانون العقوبات وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل".

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القبض على متهمة بتزوير صك بقيمة ٦٠ ألف دولار في بغداد
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