النائب عن الفتح حامد الموسوي : الحكومة لم تلتزم بوعدها للمواطن بعد رفعها سعر صرف الدولار

اكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حامد الموسوي الاحد، أن الحكومة لم تلتزم بوعودها التي اطلقتها بعد رفع سعر صرف الدولار في الاسواق المحلية، لافتا الى ان الكثير من الايرادات لم تستغل بالشكل الصحيح وهو ماتسبب بخلق معاناة وخصوصا للمحافظات المنتجة للنفط.

وقال الموسوي في تصريح صحفي ان “تحرك الحكومة باتجاه الطعن في صندوق البترودولار سيحرم المحافظات المنتجة للنفط من ايرادات كبيرة يمكن ان تنهض بالواقع المعيشي والاقتصادي والخدمي لهذه المحافظات”.

واضاف ان “الحكومة تخلت عن وعودها فيما يتعلق بدعم الشرائح الفقيرة، خصوصا انها تذرعت بأن رفع سعر صرف الدولار سيقابله دعم تلك الشرائح من خلال مفردات البطاقة التموينية والرعاية الاجتماعية”.

وبين الموسوي ، ان “ماوعدت به الحكومة بعد رفعها سعر صرف الدولار لم ينفذ مطلقاً، والمواطن مازال يعاني بسبب عدم الايفاء بالوعود التي اطلقتها الحكومة”.