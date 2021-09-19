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نائب كردي: الحكومة لا تستطيع تفعيل القوانين الاتحادية في الإقليم لمنع الفساد


كشف عضو الاتحاد الكردستاني، مثنى امين، الاحد، بان الحكومة الاتحادية لا تريد فرص السيطرة على موارد الدولة في الإقليم.

وقال امين، في تصريح صحفي ان” الحكومة لا تريد تفعيل القوانين الاتحادية في إقليم كردستان العراق لفرض السيطرة على منظومة الفساد فيه ومنعه”.

واضاف، ان” المواطن الكردي تضرر كثيرا من هذه الإجراءات الامر الذي انعكس سلبا على معيشتهم ووضعهم الاقتصادي”، لافتا الى انه” لا يوجد أي مسؤول كردي في حكومة الإقليم يكترث لأمرهم”.

وأشار الى ان” الحكومة تتفرج على المال العام كيف يهدر في الإقليم دون ان تحرك ساكنا تجاه ذلك او تفعل دورها الرقابي والتنفيذي في هذا الامر”.

يذكر ان تظاهرات سابقة انطلقت في عدد من مناطق الإقليم لتردي الواقع المعيشي فيه وصعوبة الحصول على لقمة العيش.

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