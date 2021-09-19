النائب سركوت شمس الدين يحذر من تزوير الانتخابات من قبل الاحزاب المتنفذة بالاقليم

حذر النائب عن كتلة المستقبل النيابية سركوت شمس الدين، الاحد، من تزوير نتائج الانتخابات من قبل الاحزاب المتنفذة في الاقليم وكذلك بغداد، مشددا على ضرورة المشاركة الفاعلة بالانتخابات لتلافي حالات التزوير.

وقال شمس الدين في تصريح صحفي، ان “المشاركة الفاعلة بالانتخابات في الانتخابات والمناطق المتنازع عليها، فأن نتائجها لن تكون في صالح الحزب الديمقراطي الكردستاني”.

واضاف ان “هيمنة الاحزاب الحاكمة الاقليم الديمقراطي والاتحاد الوطني ستنخفض بشكل كبير في حال المشاركة الواسعة للناخبين باختيار مرشحيهم”

وأوضح شمس الدين، ان “التزوير سيكون اقل مما في السنوات الماضية في حال شارك اكبر عدد ممكن من الناخبين في عملية الاقتراع، وعلى العكس فأن المشاركة القليلة ستتيح للاحزاب المتنفذة بالاقليم وكذلك بغداد بالحصول على اصوات الناخبين عن طريق التزوير بالطرق التقليدية السابقة”.