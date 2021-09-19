حركة حقوق: سنضغط بالبرلمان المقبل لاقرار قانوني الاستثمار والنفط والغاز

اكدت حركة حقوق , الاحد , انها تبدي اهتماما كبيرا خلال برنامجها الانتخابي الخاص بالاقتصاد وتركز على الضغط لاقرار قانون الاستثمار وقانون النفط والغاز كونهما اهم القوانين التي تفعل الاقتصاد الوطني .

وقال عضو الحركة كاظم حبوب الحريشاوي في تصريح لـ / المعلومة/ . ان ” قضية تفعيل الاقتصاد العراقي وخروجه من الاطار الأحادي من خلال اعتماده على المردوات النفطية بحاجة الى سن قوانين جديدة وهذا ما سنعمل لاجلة خلال الدورة البرلمانية المقبلة ” .

وأضاف الحريشاوي، ان ” الحركة ستضغط من خلال وجودها في البرلمان المقبل على التركيز على سن قانوني الاستثمار والنفط والغاز , فضلا عن تشريع قوانين تحمي المنتج المحلي في قطاعي الزراعة والصناعة ” .

يذكر ان حركة حقوق من احدى الحركات الجديدة التي تقدمت بالمشاركة في الانتخابات ولديها عدد من المرشحين يتوزعون في كافة المحافظات العراقية .