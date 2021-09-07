الكشف عن اسم الشركتين المشرفتين على تنفيذ مطار الانبار الدولي

كشف رئيس هيئة استثمار محافظة الانبار مهدي صالح النومان ، الثلاثاء، اسم الشركتين المشرفتين على تنفيذ مطار الانبار الدولي غربي مدينة الرمادي .

وقال النومان في تصريح صحفي ان ” اسم الشركتين اللتين تشرفان على عمليات تنفيذ مطار الانبار الدولي في منطقة الـ 35 كيلو غربي مدينة الرمادي هما تحالف شركة هيل الامريكية وشركة بي اي الفرنسية ويتم تنفيذ المطار على امر الواقع بعد الانتهاء من عمليات تصميم المطار من قبل شركة تركية مختصة في مجال تصميم المطارات وفق احدث التصاميم العالمية “.

واضاف ان” تحالف شركة هيل الامريكية وشركة بي اي الفرنسية تعدان من احدث الشركات العالمية في عمليات التنفيذ والاشراف على المطارات في بلدان متقدمة من العالم ولها باع طويل في هذا المجال ، مبينا ان” الشركتين تشرفان حاليا على تنفيذ مطار الموصل الدولي”.

وأوضح النومان، أن “الانبار تسير في خطى مدروسة في عملية انشاء اول مطار مدني لنقل المسافرين والبضائع ومن المؤمل البدء بالمرحلة الاولى في غضون 30 يوما “.

يشار الى ان هيئة استثمار الانبار اعلنت على لسان رئيسها مهدي صالح نومان تخصيص مبلغ 70 مليار دينار من ميزانية المحافظة للمباشرة بالمرحلة الاولى لإنشاء مطار الانبار الدولي .