النائب سركوت شمس الدين : الحكومة منحت الضوء الاخضر لتركيا لاستمرار هجماتها

انتقد النائب عن كتلة المستقبل سركوت شمس الدين، الثلاثاء، تجاهل الحكومة للقصف التركي على مناطق شمال العراق، لافتا الى ان هناك ضوء اخضر حكومي لاستمرار الانتهاكات التركية لسيادة العراق.

وقال شمس الدين في تصريح صحفي ان “هناك اتفاق سري بين الجانب العراقي والتركي بشأن عمليات انقرة في شمال العراق، حيث ان سكوت الحكومة على الهجمات التركية ماهو الا ضوء اخضر لاستمرار عملياتها”.

واضاف ان “اكثر المناطق تضررا من الهجمات التركية هي سنجار وسهل نينوى والمناطق الشمالية للعراق، حيث تواصل تركيا عملياتها بذريعة محاربة حزب العمال الكردستاني”.

وأوضح شمس الدين، ان “هناك مخاوف كبيرة من احتلال بعض الاراضي العراقية من قبل تركيا، كما فعلت في سورية باحتلالها مدينة عفرين خصوصا ان لديها مطامع في دول المنطقة تزداد يوما بعد اخر بسبب صمت الحكومة على عملياتها”.