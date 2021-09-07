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التربية تُحدد موعد مباشرة الهيئات التعليمية والتدريسية للعام الدراسي الجديد


اعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، عن تحديد موعد مباشرة الهيئات التعليمية والتدريسية للعام الدراسي الجديد.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان ان "التربية حددت الـ12 من شهر أيلول الحالي، موعداً لمباشرة الهيئات التعليمية والتدريسية في المدارس للعام الدراسي الجديد 2021– 2022، وذلك من أجل وضع الجداول والترتيبات الكفيلة لانجاح امتحانات الدور الثاني للمراحل غير المتتهية ، واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان انتظام الدراسة في موعدها المقرر".

واضافت أن "المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي وجهت المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة / عدا إقليم كردستان، باعتماد يوم الأحد الموافق الـ 12 من أيلول الجاري ، موعداً لمباشرة الملاكات التعليمية والتدريسية في المدارس، مع الأخذ بضرورة مراعاة الالتزام بالتعليمات الوقائية والصحية، وكذلك التقيد بالتباعد الاجتماعي".

 

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التربية تُحدد موعد مباشرة الهيئات التعليمية والتدريسية للعام الدراسي الجديد
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