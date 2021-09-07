النزاهة توقع محتالاً يسرق رواتب متقاعدين ببطاقات مزورة

اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن تمكن ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الديوانية من الإيقاع بأحد المُتَّهمين الذين سَوَّلَتْ لهم أنفسهم سرقة المال العام عبر تزوير بطاقات الدفع الإلكترونيِّ للمُتقاعدين المُتوفّين، مشيرة الى ان العملية تمت بِكَمِينٍ مُحْكَمٍ وبتعاونٍ من المواطنين، وكذلك أصحاب مكاتب الدفع الإلكتروني.

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة خلال بيان بأن "ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الديوانيَّة، ومن خلال كَمِينٍ مُحْكَمٍ، وبموجب أمر ضبطٍ قضائي، تمكنت من الإيقاع بأحد المُتَّهَمين الذين احترفوا عمليَّات التزوير والسرقة"،

مبينةً أن "فريق عملٍ من مكتب تحقيق الهيئة أُوكِلَتْ له مهمة تَتَبُّع ومراقبة وجمع المعلومات عن المُتَّهَمين، استطاع ضبط أحدهم مُتلبّساً بالجرم المشهود أثناء استخدامه بطاقة دفعٍ إلكترونيٍّ لأحد المُتوفّين تحمل اسم المُتوفَّى وصورة المُتَّهَم".

وتابعت الدائرة أنَّ "عمليَّة الضبط قادت إلى اعتراف المُتَّهَم المضبوط بتزوير البطاقة وَتَسَلُّمه الرواتب التقاعديَّة للمُتوفَّى على مدار خمس سنواتٍ، والاحتفاظ بالراتب التقاعدي البالغ (٥٠٠.٠٠٠) ألف دينار لنفسه، فيما تمَّ ضبط مجموعةٍ أخرى من البطاقات والهويَّات المُزوَّرة لدى المُتَّهَم المضبوط، وما زال التحقيق مع المُتَّهَم حولها جارياً بإشراف السيّد قاضي التحقيق المختصِّ".