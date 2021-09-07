مشاجرة داخل مستشفى اليرموك في بغداد والشرطة تعتقل ثلاثة أشخاص

أعلنت مديرية حماية المنشآت التابعة لوزارة الداخلية، الاثنين، عن فض مشاجرة داخل مستشفى في بغداد واعتقال 3 أشخاص.

وقالت المديرية في بيان، إنه "حدثت مساء هذا اليوم، مشاجرة داخل مستشفى اليرموك ولغرض عدم السماح باي أمر يضر ويعكر صفو الكوادر الطبيه والراقدين والمراجعين تم إلقاء القبض على طرفي النزاع".

وأضاف البيان أن المعتقلين "هم ثلاثة حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتسليمهم الى مركز شرطة مستشفى اليرموك لينالوا جزاءهم العادل".