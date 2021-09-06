نائبة تتهم الحلبوسي بتمييع عقد جلسة لاستضافة الكاظمي وعلاوي

اتهمت عضو مجلس النواب ندى شاكر جودت , الاثنين , رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وهيئة رئاسة المجلس بتمييع وعرقلة عقد جلسة طارئة لاستضافة الكاظمي ووزير المالية محمد علاوي بشان قرار رفع سعر صرف الدولار وتداعياته السلبية على السوق.

وقالت جودت في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” تجاهل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لطلبات النواب بعقد جلسة طارئة واستدعاء رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية محمد علاوي وعدد من المعنيين لتوجيه عدد من الأسئلة التي تخص رفع سعر صرف الدولار وما هي مبراتهم بشان ذلك ” , مبينة ان ” المطالبة النيابية مر عليها اكثر من شهر دون الاستجابة من قبل رئيس وأعضاء هيئة الرئاسة ”

وأضافت ان ” رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وهيئة الرئاسة الى اليوم يماطلون ويبررون باعذار غير مفهومة لغرض تمييع عقد الجلسة ” .

وأشارت جودت الى ان ” اعلان الحكومة بانها استحصلت على موافقة جميع رؤساء الكتل برفع سعر صرف الدولار بـ 1450 دينار مجرد كذبة ولم يحصل مثل هذا التوافق بالكامل ” .

يذكر ان النائب عن تحالف الفتح محمد كريم دعا امس , الاحد , الحكومة الى إعادة النظر برفع سعر صرف الدولار لكون كافة الأسباب التي استندت عليها الحكومة ووزارة المالية قد زالت ولم تعد موجودة.