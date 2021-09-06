المحلل السياسي، عباس العرداوي : هناك عمليات ابتزاز بين القوى السياسية والمشهد المقبل خطير

كشف المحلل السياسي، عباس العرداوي، الاحد، وجود عمليات ابتزاز بين بعض القوى السياسية للفوز بمصالح شخصية.

وقال العرداوي، في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان” المشهد السياسي المقبل خطير جدا في ظل ما يحصل داخل الغرف المظلمة من عمليات ابتزاز وتهديد بين القوى السياسية سببت الكثير من الاحراج لبعض القوى”.

واضاف، ان” عمليات الابتزاز عبارة عن ملفات فساد ورشاوي وربما يتطور الامر كثير في الفترة المقبلة ما سيسبب ارباكا للمشهد السياسي في البلاد”.

واشار الى ان” عمليات الفساد وتورط المسؤولين بها شكلت ازمة ومنصة لنيل المصالح بين القوى من خلال التهديد والتلويح بتلك الملفات”