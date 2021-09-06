تحالف الصدر يطرد 3 برلمانيين ويكشف السبب

أعلن تحالف سائرون، الذي يتزعمه مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، عن إصدار عقوبة الطرد بحث ثلاثة برلمانيين، لعد التزامهم بالنظام الداخلي للتحالف.

وجاء في وثيقة مذيلة بتوقيع، رئيس تحالف سائرون، نبيل الطرفي، أنه "تم إصدار عقوبة الطرد بحق النواب (برهان المعموري، علي اللامي، وايناس المكصوصي)؛ لعدم التزامهم بالنظام الداخلي للتحالف، وخروجهم عن الضوابط العامة للعمل السياسي داخل التحالف".

وأضاف، "لذلك نعلن أنهم خارج التحالف ولا يمثلونه على الإطلاق".