الاعسم:الهجمات الارهابية في كركوك سياسية لاعادة قوات البيشمركة اليها

وصف المستشار العسكري السابق صفاء الاعسم، الاحد، الهجمات الارهابية في كركوك بالسياسية، مبينا ان بعض الاطراف السياسية تحاول اظهار عدم قدرة القوات العراقية على السيطرة على المحافظة لاعادة البيشمركة اليها.

وقال الاعسم في تصريح لـ/المعلومة/ ان “الوضع الامني في كركوك والمناطق المتنازع عليها قلق جدا بسبب الهجمات الارهابية بدافع سياسي لاعادة قوات البيشمركة الى كركوك”.

واضاف ان “قوات البيشمركة لم تتمكن في الماضي من تحقيق الاستقرار الامني بخلاف الحشد الشعبي وقوات الجيش والشرطة الاتحادية وقد عاملت المواطنين على انهم من الدرجة الاولى والثانية بحسب انتمائه القومي”.

واشار الاعسم الى ان “عودة البيشمركة لا يسهم في استقرار الوضع الامني بل العكس الا انه يحقق انجازا سياسيا للاحزاب الكردية”