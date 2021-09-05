الحامدي: تعطيل جلسات البرلمان مرتبط بعدم مناقشة ملف الخروج الاميركي

اكدت النائب عن تحالف الفتح ميثاق الحامدي، الاحد، ان هناك من يعمل على تعطيل جلسات البرلمان وضمان عدم انعقادها لغرض عدم استضافة رئيس الوزراء من اجل الاستفهام منه عن الوجود الاميركي والحديث الذي دار في واشنطن.

وقالت الحامدي في تصريح صحفي ان “احدى اسباب تعطيل عمل البرلمان وعدم تحقيق النصاب هو لضمان عدم استضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي داخل المجلس والاستفهام منه عن الحوار في واشنطن بشأن اخراج القوات الاميركية من العراق”.

واضافت ان “الكاظمي كان من المقرر ان يحضر بشكل دوري الى مجلس النواب من اجل مناقشة الملفات المهمة ووضع النقاط على الحروف لكثير من المواضيع الا ان ذلك لم يتحقق”.

وبينت الحامدي، ان “هناك ارادات وقفت امام تعطيل عمل مجلس النواب، لضمان تسويف ملف الاستجوابات وكذلك عدم معرفة تفاصيل الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن”. ا