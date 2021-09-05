خبير امني : من يتهم الحشد بمحاولة تغيير موازين القوى عليه ان ياتي بقوة بذات الكفاءة

انتقد الخبير الامني، معن الساعدي، الاحد، من يتهم الحشد الشعبي بمحاولة اجراء تغييرات في القوى المسيطرة على محافظات صلاح الدين وكركوك وديالى.

وقال الساعدي، في تصريح صحفي انه” ليس بالإمكان التفريط في أماكن تواجد ومرابطة قوات الحشد الشعبي خصوصا بعد ان أصبحت قوة ماسكة للأرض وأثبتت جدارة في مناطق الموصل وصلاح الدين وكركوك وغيرها ومجرد التفكير في هذا يعد انتحارا امنيا”.

ولفت الى ان” من يتهم الحشد عليه ان يجد قوة بديلة له وبذات الكفاءة والوطنية وقادرة على مسك الأرض ومستعدة للتضحية دون مقابل وقتها فقط نستطيع ان نطالب معه بإخراج الحشد الشعبي من تلك المناطق حفاظا على امنها”.

واشار الى ان” القوات الأمنية بحاجة الى الحشد الشعبي لأنه يمثل الجيش الرديف والعمود الساند له في جميع القطعات الأمنية ومحاور المرابطة في المناطق كافة”.

ويتهم بعض السياسيين الحشد الشعبي بمحاولة قلب الموازنين في محافظات الغربية وصلاح الدين واجراء تغييرات في موازين القوى فيها.