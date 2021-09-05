النائب عن الفتح احمد الكناني : : على البرلمان رد الجميل للحشد بمحاسبة اي مسؤول يسيء إليه

دعا عضو تحالف الفتح، النائب احمد الكناني، الاحد، مجلس النواب لردع الانتهاكات تجاه الحشد الشعبي، مبينا انه استطاع الدفاع عن الدولة بكل مؤسساتها ودفع لخطر عنها.

وقال الكناني، في تصريح صحفي، انه” ليس بالإمكان السماح لأي شخصية مهما كان مقامها ان تسيء للحشد الشعبي وتحاول تصدر المشهد على حساب دماء الشهداء من أبناء هذا الخط الجهادي الوطني”.

واضاف، ” تقع على البرلمان مسؤولية كبيرة تجاه الحشد الشعبي كونه السلطة الرقابية على أداء مسؤولي الدولة وبالتالي فان من يسيء للحشد داخل الدولة عليه ان يوقفه ويحقق معه”.

وأشار الى ان” الحشد الشعبي قوة رسمية وبموجب القانون العراقي وعلى جميع المسؤولين في الدولة الدفاع وتحمل المسؤولية أي تصريح يصدر بالإساءة لهذه القوة الوطنية”.