اللجنة العليا توافق على دخول 40 ألف زائر اجنبي لاداء الزيارة الاربعينية

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، الاحد، الموافقة على دخول 40 ألف زائر اجنبي الى العراق لاداء الزيارة الاربعينية.

وقالت اللجنة، في بيان إنه تمت “الموافقة على دخول (30000) ثلاثين ألف زائر من جمهورية ايران الإسلامية، و(10000) عشرة آلاف زائر من دول الخليج العربي وبقية الدول الأخرى لأداء مناسك الزيارة الأربعينية”.

وأشارت الى أن ذلك “عبر المطارات العراقية الدولية (حصراً) على أن يجلب الزائر شهادة فحص (PCR) سالب أجرى خلال (72) ساعة قبل دخولهم العراق”.