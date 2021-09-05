القبض على ستة متجاوزين على عقارات الدولة في بغداد

أعلنت مديرية شرطة امانة بغداد التابعة الى قيادة شرطة العاصمة، اليوم الأحد، عن القبض على ستة متجاوزين على عقارات الدولة.

وقالت المديرية في بيان، إن "مفارزها تمكنت من القبض على ستة متهمين مطلوبين وفق مذكرات قبض وتحري قضائية صادرة من القضاء لتجاوزهم على عقارات تابعة للدولة".

وأوضح البيان، أنه "وجه قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة بتشكيل فريق عمل متخصص برئاسة مدير شرطة الأمانة لتنفيذ جميع اوامر القبض الصادرة بحق المتهمين الذين تجاوزوا على عقارات الدولة".