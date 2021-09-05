ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم داعش الارهابي على الشرطة الاتحادية في كركوك

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بارتفاع حصيلة ضحايا الشرطة الاتحادية إثر هجوم شنه ارهابيو تنظيم داعش، في محافظة كركوك إلى 12 شهيد بينهم ضابط و3 مصابين.

وقال المصدر، إن "حصيلة حادث كركوك فجر اليوم الى ارتفعت الى 12 شهيدا بينهم ضابط و3 مصابين".

وذكر بيان لخلية الاعلام الامني ان "قوات الشرطة الاتحادية اشتبكت مع عناصر عصابات داعش الإرهابية في قاطع ناحية الرشاد بمحافظة كركوك".

واضاف البيان ان "الحادث أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من عناصر الشرطة".