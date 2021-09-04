السفير التركي: إردوغان يعتزم زيارة العراق

بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، السبت، المستجدات السياسية والأمنية في المنطقة، خلال استقباله السفير التركي لدى بغداد علي رضا غوناني، فيما أشار الأخير إلى أن الرئيس التركي يعتزم إجراء زيارة إلى العراق.

وذكر بيان لمستشارية الأمن القومي، أن “مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه اليوم السبت، السفير التركي في بغداد، علي رضا غوناني، وجرى خلال اللقاء، بحث آخر المستجدات السياسية والأمنية في المنطقة، وتعزيز التعاون المشترك بين بغداد وأنقرة، وفي جميع المجالات”.

وشدد الأعرجي وفق البيان، على “أهمية أن يتفهم الجانب التركي وضع العراق الخاص، فيما يتعلق بملف المياه، معرباً عن أمله في أن “تشهد المرحلة الراهنة المزيد من التعاون المشترك، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الجارين”.

من جانبه أكد السفير التركي، أن “رئيس بلاده رجب طيب أوردوغان، يعتزم القيام بزيارة خاصة إلى العراق”، لافتا إلى أن “استقرار العراق هو استقرار للمنطقة أيضا”.