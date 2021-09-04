نائب لبناني سابق: أمريكا تسعى للبقاء في العراق وسوريا لحماية “إسرائيل”

أكد النائب اللبناني السابق ناصر قنديل، السبت ، أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لبقاء قواتها فترة أطول في العراق وسوريا لضمان امن كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وقال قنديل في تصريح نشره موقع المعلومة إن “واشنطن لا ترغب بالانسحاب كليا من سوريا والعراق”، مبينا أن “أمريكا تمسك المثلث عبر عين الأسد والقامشلي والتنف وذلك لقطع الطريق أمام إيران التواصل مع محور المقاومة”.

وأضاف أن “الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لابقاء قواتها فترة أطول في العراق وسوريا لحماية الكيان الإسرائيلي”.

وكان عضو مجلس الشعب السوري علي الصطوف حذر في تصريح سابق لـ/المعلومة/، من خطر تسلل الارهابيين إلى العراق عبر الحدود السورية بمساعدة القوات الأمريكية.