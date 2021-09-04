اقتحام مناطق عناصر لإرهابي داعش بالقرب من الشريط الحدودي مع سوريا في الانبار

اعلن مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار ، الجمعة، عن اقتحام مناطق يعتقد انها تحويا على بقايا لخلايا عصابات داعش الاجرامية بالقرب من الشريط الحدودي مع سوريا غربي الانبار .

وقال المصدر ان” القوات الامنية اقتحمت مناطق صحراء قضاء القائم باتجاه مناطق الشريط الحدودي مع سوريا غربي الانبار، على خلفية ورود معلومات استخباراتية تفيد بتواجد بقايا لخلايا إرهابي داعش في المناطق المستهدفة “.

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان” عملية الشروع بالحملة يأتي ضمن خطة القيادات الامنية تعقب بقايا التنظيم الاجرامي واستهداف اماكن ارتكاز واختفاء بقايا عناصر التنظيم الاجرامي ،

مبينا ان” القوات الامنية طوقت المناطق المستهدفة وهي عبارة عن مناطق صحراوية ذات تضاريس معقدة تحوي على مضافات وانفاق سرية للتنظيم الاجرامي ابان سيطرته على القضاء ، موضحا ان ” الحملة استندت الى معلومات استخباراتية “.

يشار الى ان القوات الامنية مسنودة بقوة من الحشد الشعبي تقوم بين الحين والاخر بعمليات دهم وتفتيش في مناطق مختلفة من مدن الانبار بحثا عن بقايا خلايا ارهابي داعش